ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pradè: «Così abbiamo convinto Ikone. Sul riscatto di Torreira…». Le parole del dirigente in conferenza stampa

Daniele Pradè ha parlato durante la presentazione di Ikone alla Fiorentina.

IKONE – «Ikoné è un ragazzo solare, ha grande voglia. E’ stata un’operazione complessa, che ha preso tanto tempo e coinvolto il lavoro di tutti. Jonathan ci ha scelti in un momento in cui sarebbe stato più facile giocare la Champions e mettersi sul mercato in estate, eppure le nostre ragioni lo hanno convinto a iniziare già ora questo percorso e capire bene il nostro gioco, la nostra cultura e la nostra città. Spero che presto tutti possiamo essere liberi di visitare questa città meravigliosa. Tecnicamente è molto adatto al nostro modo di stare in campo, noi siamo soddisfatti di chi c’era già, ma abbiamo bisogno di forze fresche soprattutto in quella posizione».

TRATTATIVA E TORREIRA – «Siamo contenti perché lavorare con Italiano è molto semplice, ci ha dato un’identità e siamo felici di lavorare in sinergia. Su Ikoné c’era tanta concorrenza, avevamo già parlato l’anno scorso e il ragazzo ha preferito rimanere in Francia, ma il nostro inizio di stagione lo ha convinto. Noi cercavamo di riavere un rapporto di simbiosi con la nostra tifoseria, l’abbiamo ritrovato e secondo me Ikoné l’ha percepito. Avere alle spalle una società così solida è un grande vantaggio per chi fa il mio lavoro. Torreira? Siamo contentissimi di lui, ma non posso rispondere sul riscatto perché tratteremo al momento opportuno con l’Arsenal, verso marzo o aprile».