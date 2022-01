Conferenza stampa Ikoné: «Qui per migliorarmi, mi ispiro ai fantasisti brasiliani»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il neo acquisto della Fiorentina Jonathan Ikoné si è presentato in conferenza stampa

Jonathan Ikoné, neo acquisto della Fiorentina, si è presentato in conferenza stampa al mondo viola.

FIORENTINA – «Sono qui per proseguire la mia carriera al meglio. Devo rilanciarmi e migliorarmi, ecco perché sono qua. Era il momento giusto di partire, ho fatto tanto con il Lille e quindi è il momento di qualcosa di nuovo con una squadra che gioca bene a calcio e ha un bel progetto».

MAIGNAN – «È contento per me, ci siamo scambiati dei messaggi. Ci incroceremo sul campo e continueremo ad essere amici».

GOL – «Il gol in se non è un obiettivo personale. A me piace fare assist, ma anche i gol contano».

NUMERO 11 – «Non c’è un motivo, ma lo avevo già indossato nelle giovanili del PSG. Lo conosco già».

MBAPPE – «Siamo ancora in contatto, siamo amici. Mbappé ha saputo del mio trasferimento e mi ha inviato un messaggio dicendomi che ho fatto una buona scelta».

ISPIRAZIONE – «Guardo su YouTube giocatori di un’altra epoca come Robinho. Guardo sempre i brasiliani per la loro fantasia, ma oggi il calcio è cambiato e non contano più quelle qualità. I verdeoro mi facevano sognare».

ITALIANO – «Del mister mi piace il fatto che chiede di giocare e di non buttare la palla. Saponara mi ha accolto e introdotto nella squadra. È difficile per la lingua, spero di poter imparare quanto prima per poter comunicare con i compagni».

SQUADRA MOTIVATA – «La squadra è molto motivata. C’è una passione che viene trasmessa dal mister. Italiano non mi ha messo pressione, si tratta di capire in allenamento per poi trasferirlo in campo».

RUOLO – «La mia posizione preferita è a destra, ho giocato sempre lì. Sono però disponibile per la squadra per cercare di imparare a giocare in altre posizioni».