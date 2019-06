Pradè-Fiorentina: tutto fatto, annuncio in giornata?

La Fiorentina ha raggiunto l’accordo con Daniele Pradè come nuovo direttore sportivo dei viola: possibile annuncio in giornata

Daniele Pradè al posto di Pantaleo Corvino. Era nell’aria ora è quasi ufficiale. La società viola e l’ex dirigente dell’Udinese hanno trovato l’accordo per l’ingresso in società di Pradè, il quale andrà a ricoprire la carica di direttore sportivo.

Come informa Gianluca Di Marzio, Pradè ha immediatamente accettato l’offerta presentatagli da Commisso ed è convinto di poter riportare in alto la Fiorentina, sposando un progetto dalle grandi ambizioni. Possibile annuncio ufficiale di Pradè nuovo direttore sportivo viola già in giornata.