Prati Cagliari, addio a gennaio? Un club di Serie A è pronto a prelevare il centrocampista sin da subito. I dettagli della trattativa

Prati Cagliari, l’addio a gennaio resta una possibilità per farlo giocare con continuità. Sul giocatore si è inserito con forza il Torino. Le ultime

Il Cagliari si prepara a vivere una finestra di calciomercato invernale interessante e tra i protagonisti potenziali spunta sempre più il nome di Matteo Prati. Il giovane centrocampista classe 2003, arrivato in Sardegna con grandi aspettative, sta vivendo una stagione caratterizzata da alti e bassi: la concorrenza nel reparto mediano e le scelte tecniche del tecnico hanno limitato il suo minutaggio. La situazione ha attirato l’attenzione del Torino, che valuta un possibile affondo già nel mese di gennaio, come riportato da Alfredo Pedullà.

Il profilo di Prati continua a essere molto apprezzato: il giovane mediano combina dinamismo, visione di gioco e intelligenza tattica, con la possibilità di essere schierato sia davanti alla difesa sia come mezzala. Queste caratteristiche, unite a margini di miglioramento evidenti, rendono Prati un obiettivo intrigante per squadre come il Torino, alla ricerca di rinforzi giovani e italiani in mezzo al campo.

Dal canto suo, il Cagliari è attento a non disperdere il valore del proprio talento. La dirigenza guidata da Tommaso Giulini valuta diverse opzioni: un prestito con diritto di riscatto, un contro-riscatto o formule miste che tutelino l’asset e garantiscano al giocatore la continuità necessaria per crescere. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra esigenze tecniche immediate e prospettive di sviluppo per il classe 2003, evitando operazioni che possano svalutare il suo potenziale.

Il Torino, da parte sua, rappresenta una piazza ideale per Prati. La squadra granata offre un contesto competitivo ma meno congestionato rispetto al Cagliari, con uno staff tecnico noto per valorizzare i giovani centrocampisti. L’ambiente organizzato e la possibilità di giocare con maggiore continuità potrebbero permettere a Prati di esprimere appieno le proprie qualità, facendo crescere ulteriormente il suo valore di mercato.

La trattativa non è ancora ufficiale, ma i contatti tra i due club potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane. Il Cagliari vuole prendersi il tempo necessario per valutare la proposta migliore, mentre il Torino monitora attentamente la situazione, pronto a intervenire appena si aprirà lo spiraglio giusto. In questo scenario, Prati resta al centro delle strategie di mercato dei rossoblù, con la possibilità di vivere una nuova esperienza che possa accelerare il suo percorso di crescita e consolidare il suo ruolo nel calcio professionistico.

In sintesi, gennaio potrebbe rappresentare un momento chiave per il futuro di Matteo Prati: un’opportunità per il Torino di inserire un giovane di talento e per il Cagliari di valorizzare un elemento in grado di dare soddisfazioni sia sul campo sia sul fronte economico.