Preliminari Champions League 2023/2024: tabellone, date, risultati

Archiviata l’edizione 2022/2023, la Champions League 2023/2024 ha aperto i battenti a giugno con i turni preliminari: il quadro completo

Se lo scorso 10 giugno il Manchester City di Pep Guardiola si è laureato campione d’Europa battendo nella finale di Istanbul l’Inter di Simone Inzaghi, a fine giugno è già partita la nuova edizione del torneo. Preliminari Champions League 2023/2024: la nuova competizione è iniziata ufficialmente il 27 giugno con le gare di semifinale del Turno di Qualificazione.

TURNO PRELIMINARE (sorteggio 13 giugno 2023 a Nyon)

Semifinali – martedì 27 giugno 2023

Finale – venerdì 30 giugno 2023

1° TURNO PRELIMINARE (sorteggio 20 giugno 2023)

Andata: Martedì 11-Mercoledì 12 luglio 2023 / Ritorno: Martedì 18-Mercoledì 19 luglio 2023

2° TURNO PRELIMINARE (sorteggio 21 giugno 2023)

Andata: Martedì 25-Mercoledì 26 luglio 2023 / Ritorno: Martedì 1-Mercoledì 2 agosto 2023

3° TURNO PRELIMINARE (sorteggio 24 luglio 2023)

Andata: Martedì 8-Mercoledì 9 agosto 2023 / Ritorno: Martedì 15 agosto 2023

PLAYOFF (sorteggio 7 agosto 2023)

Andata – martedì 22 e mercoledì 23 agosto 2023

Ritorno – martedì 29 e mercoledì 30 agosto 2023

Preliminari Champions League 2023/2024: turno di qualificazione

I preliminari della nuova edizione di Champions League saranno preceduti dal Turno di qualificazione, che vedrà coinvolte 4 squadre, sorteggiate in due accoppiamenti di sola andata, con le due vincitrici che si affrontano per l’accesso al Primo turno in gara secca. Tutti gli incontri del ‘mini-torneo’ si disputano al Kópavogsvöllur di Kópavogur, in Islanda.

La finale del turno preliminare è in programma venerdì 30 giugno 2023. Le squadre eliminate nel turno preliminare saranno sorteggiate nel percorso Campioni del secondo turno di qualificazione della Conference League.

Turno di Qualificazione

Semifinali (27 giugno 2023)

Atlètic Escaldes (AND) -Buducnost (MON) 0-3 [14′ rig. Sekulic, 21′ aut. Sánchez, 60′ Sekulic]

[14′ rig. Sekulic, 21′ aut. Sánchez, 60′ Sekulic] Tre Penne (SMA)-Breiðablik (ISL) 1-7 [6′ Gunnlaugsson (B), 25′ Hlynsson (B), 31′ Barretta (S), 45′ + 2 K. Olsen (B), 67′ Sigurdarson (B), 74′ Einarsson (B), 89′ Gunnlaugsson (B), 90′ + 2 Hlynsson (B)]

Finale (30 giugno 2023)

Buducnost (MON)-Breiðablik (ISL) 0-5 [5′ Einarsson, 22′ Sigurdarson, 29′ Eyjólfsson, 33′ Gunnlaugsson, 74′ Svanthorsson]

1° Turno preliminare

Al 1° Turno preliminare della Champions League 2020/2021 partecipano 30 squadre, la vincitrice del Turno di qualificazione più altre 29, che si affrontano in gare di andata e ritorno. La squadra che gioca in casa la partita di andata è stata decisa in base al sorteggio.

Le squadre eliminate nel primo turno di qualificazione saranno sorteggiate nel percorso Campioni del secondo turno di qualificazione della Conference League. Ad eccezione delle perdenti tra Lincoln Red Imps-Qarabag e Raków Częstochowa-Flora Tallinn, che saranno invece inserite nel sorteggio per il terzo turno di qualificazione della stessa competizione.

Questi gli accoppiamenti:

ANDATA (11-12 luglio 2023):

Hacken (SVE)-The New Saints (GAL) [1]

Ballkani (KOS)-Ludogorets (BUL) [2]

Shamrock Rovers (IRL)-Breiðablik (ISL) [3]

Zalgiris (LIT)-Struga (MCN) [4]

KÍ Klaksvík (FAR)-Ferencvaros (UNG) [5]

Olimpia Lubiana (SLO)-Valmiera (LET) [6]

HJK Helsinki (FIN)-Lame (IRN) [7]

Lincoln Red Inps (GIB)-Qarabag (AZE) [8]

Raków Czestochowa (POL)-Flora Tallin (ESTO) [9]

Slovan Bratislava (SLO)-Swift Esperange (LUS) [10]

Farul Costanza (ROM)-Sheriff Tiraspol (MOLD) [11]

Hamrun Spartans (MAL)-Maccabi Haifa (ISR) [12]

Urartu (ARM)-Zrinjski Mostar (BOS) [13]

Partizan Tirana (ALB)-Bate Borisov (BIE) [14]

Astana (KAZ)-Dinamo Tblisi (GEO) [15]

RITORNO (18-19 luglio 2023)

The New Saints (GAL)-Hacken (SVE) [1]

Ludogorets (BUL)-Ballkani (KOS) [2]

Vincente turno preliminare-Shamrock Rovers (IRL) [3]

Struga (MCN)-Zalgiris (LIT) [4]

Ferencvaros (UNG)-KÍ Klaksvík (FAR) [5]

Valmiera (LET)-Olimpia Lubiana (SLO) [6]

Lame (IRN)-HJK Helsinki (FIN) [7]

Qarabag (AZE)-Lincoln Red Inps (GIB) [8]

Flora Tallin (ESTO)-Raków Czestochowa (POL) [9]

Swift Esperange (LUS)-Slovan Bratislava (SLO) [10]

Sheriff Tiraspol (MOLD)-Farul Costanza (ROM) [11]

Maccabi Haifa (ISR)-Hamrun Spartans (MAL) [12]

Zrinjski Mostar (BOS)-Urartu (ARM) [13]

Bate Borisov (BIE)-Partizan Tirana (ALB) [14]

Dinamo Tblisi (GEO)-Astana (KAZ) [15]

*in grassetto le qualificate al 2° Turno preliminare

2° Turno preliminare

A partire dal 2° Turno, i preliminari Champions League 2023/24, le squadre vengono suddivise in due diversi percorsi: 20 squadre prendono parte al “Percorso campioni” (5 squadre che iniziano in questo turno più 15 qualificate del 1° Turno), le restanti 4 al “Percorso piazzate”. Il passaggio del turno è deciso attraverso sfide di andata e ritorno, con la formazione che gioca in casa la gara di andata decisa attraverso il sorteggio.

Le squadre sconfitte nel “Percorso campioni” vengono trasferite nel Terzo turno di qualificazione del “Percorso campioni” di Europa League, mentre quelle sconfitte nel “Percorso piazzate” sono trasferite nel 3° Turno preliminare del “Percorso piazzate” di Europa League.

PERCORSO CAMPIONI

Andata – 25, 26 luglio 2023

Vincente 4-Galatasaray (TUR) [1]

Vincente 2-Vincente 6 [2]

Vincente 9-Vincente 8 [3]

Vincente 5-Vincente 1 [4]

Vincente 7-Molde (NOR) [5]

Vincente 3-Copenaghen (DAN) [6]

Vincente 11-Vincente 12 [7]

Aris Limassol (CIP)-Vincente 14 [8]

Vincente 13-Vincente 10 [9]

Dinamo Zagabria (CRO)-Vincente 15 [10]

Ritorno – 1,2 agosto 2023

Galatasaray (TUR)-Vincente 4 [1]

Vincente 6-Vincente 2 [2]

Vincente 8-Vincente 9 [3]

Vincente 1-Vincente 5 [4]

Molde (NOR)-Vincente 7 [5]

Copenaghen (DAN)-Vincente 3 [6]

Vincente 12-Vincente 11 [7]

Vincente 14-Aris Limassol (CIP) [8]

Vincente 10-Vincente 13 [9]

Vincente 15-Dinamo Zagabria (CRO) [10]

PERCORSO PIAZZATE

Andata – 25, 26 luglio 2023

Dnipro (UCR)-Panathinaikos (GRE) [1]

Servette (SVI)-Genk (BEL) [2]

Ritorno – 1,2 agosto 2023

Panathinaikos (GRE)-Dnipro (UCR) [1]

Genk (BEL)-Servette (SVI) [2]

3° Turno preliminare

Il sorteggio del 3° Turno preliminare della Champions League 2023/2024 si terrà lunedì 24 luglio 2023.

Le squadre vincitrici del 3° Turno preliminare di Champions League avanzano ai playoff per accedere alla Fase a gironi, mentre le sconfitte nel “Percorso Campioni” vengono trasferite ai playoff nel “Percorso Campioni” dell’Europa League, mentre le squadre sconfitte nel “Percorso piazzate” accedono direttamente alla fase a gironi dell’Europa League.