Premier League, il Manchester City vince e va a -3 dall’Arsenal

Il Manchester City vince 3-1 con l’Aston Villa e accorcia a solo tre punti dall’Arsenal: mercoledì lo scontro diretto

Il Manchester City torna a vincere e sfruttando il pareggio dell’Arsenal con il Brentford, si riporta a solo tre punti dai Gunners in cima alla Premier League.

Contro l’Aston Villa i Citizens hanno vinto per 3-1, con le reti di Rodri, Gundogan e Mahrez. Per i Villains ha segnato il gol della bandiera Watkins. E questo mercoledì match di cartello in programma, con il recupero del 20 ottobre tra Arsenal e City, con i palio una grossa fetta di campionato.