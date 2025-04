Premier League: Liverpool campione con 5 gare d’anticipo? A fare meglio solo… il Liverpool

Grazie alla rete di Trent Alexander-Arnold, valsa la vittoria per il Liverpool, i Reds si sono ancora di più avvicinati alla vittoria della Premier League alla quale ora basterebbe un successo in casa contro il Tottenham domenica prossima o già mercoledì, nel caso in cui l’Arsenal dovesse perdere contro il Crystal Palace.

In quest’ultimo caso, il Liverpool si laureerebbe campione con ancora 5 gare da disputare. Non si tratterebbe di un record assoluto, dato che proprio i Reds, allora guidati da Jurgen Klopp, sono riusciti a fare meglio nella storia della Premier League quando, nella stagione 2019/2020, hanno vinto il titolo con 7 partite d’anticipo.

Solo secondo posto, invece, per Manchester City della stagione 2017-18, il Manchester United del 2000-01 e del 1907/08 e l’Everton, riuscito a centrare lo stesso medesimo obiettivo nella stagione 1984/85.