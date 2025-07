Premier League, pioggia di milioni per gli attaccanti: Gyokeres al centro del mercato

Premier League, il campionato inglese continua a spendere milioni, specialmente in attacco: Gyokeres il più conteso, ecco tutti i movimenti

L’estate del calciomercato della Premier League continua a far registrare cifre da capogiro, soprattutto in zona offensiva. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono già stati superati i due miliardi di euro spesi dai club di inglesi, di cui circa 850 milioni destinati a rinforzare il reparto d’attacco. E la telenovela Viktor Gyokeres è destinata ad arricchire ulteriormente questo bilancio.

Il centravanti svedese dello Sporting Lisbona, autore di 97 gol nelle ultime due stagioni, è conteso tra Arsenal e Manchester United. I Gunners si sono mossi per primi, offrendo circa 60 milioni più bonus non facilmente raggiungibili, mentre i Red Devils – forti del legame tra Gyokeres e Ruben Amorim, allenatore che lo ha consacrato in Portogallo – sembrano disposti ad avvicinarsi alla richiesta di 80 milioni. Tuttavia, lo United deve affrontare le resistenze dell’agente Hasan Cetinkaya, contrariato per la gestione del connazionale Lindelöf da parte del club.

L’Arsenal ha disperato bisogno di un bomber, ma resta ferma sull’offerta iniziale. Lo United, invece, ha già investito pesantemente in attacco: 74 milioni per Matheus Cunha dai Wolves e 75 per Bryan Mbeumo dal Brentford. E ha anche da gestire un folto gruppo di esuberi tra cui Sancho, Antony, Garnacho e Hojlund, senza dimenticare Joshua Zirkzee, altro nome caldo in uscita.

Nel frattempo, il Liverpool ha fatto saltare il banco con Florian Wirtz, pagato 134 milioni al Leverkusen, e ha aggiunto Hugo Ekitike dall’Eintracht per 90 milioni. Una doppia operazione da 224 milioni, sorprendente per un club che nella scorsa stagione aveva già il miglior attacco della Premier con 86 reti.

Non sono da meno Chelsea, Tottenham e altri club. I Blues hanno messo le mani su Gittens, João Pedro, Delap ed Estêvão, spendendo oltre 200 milioni. Il Tottenham ha blindato Kudus e Tel, mentre Wolves, Sunderland, Brighton, Everton e Nottingham Forest non sono stati da meno, puntando su giovani talenti e profili emergenti. E il mercato è ancora lontano dalla sua conclusione.