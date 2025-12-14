Calcio Estero
Premier League, i risultati dei match delle 15: rispondono all’Arsenal City e Aston Villa. Stop del Tottenham contro il Nottingham, male anche il Newcastle contro il Sunderland nel derby
Premier League, i risultati della domenica pomeriggio con le vittorie di City e Aston Villa che rispondono all’Arsenal, del Sunderland nel derby e del Nottingham
Si chiudono le sfide delle 15 della domenica di Premier League, valide per la 16ª giornata, con risultati che tengono apertissima la corsa al titolo. Il Manchester City risponde alla vittoria dell’Arsenal superando nettamente il Crystal Palace per 3-0 e riportandosi a -2 dalla vetta. Decisiva la doppietta di Erling Haaland, impreziosita dal sigillo di Phil Foden, in una gara dominata dai Citizens.
Colpo pesante del Nottingham Forest, che travolge il Tottenham per 3-0 e ritrova tre punti fondamentali per allontanarsi dai bassifondi della classifica. Protagonista Callum Hudson-Odoi, autore di una doppietta, prima del gol di Sangaré al 79’ che chiude i conti e certifica la crisi degli Spurs.
Nel derby del Nord, il Sunderland piega il Newcastle 1-0 in una partita combattuta e poco spettacolare. A decidere l’incontro è l’episodio a inizio ripresa che indirizza la gara a favore dei padroni di casa. Con questo successo, il Sunderland continua a sognare l’Europa, agganciando al 5° posto Crystal Palace e Liverpool, in attesa del Manchester United.
Rocambolesca vittoria esterna dell’Aston Villa, che espugna Londra battendo il West Ham 3-2. Decisiva la doppietta di Rogers nel secondo tempo, arrivata dopo il doppio vantaggio degli Hammers, prima avanti con Fernandes e ripresi dall’autorete di Mavropanos al 9′, poi tornati in vantaggio con il 2-1 al 24′ con Bowen. La squadra di Unai Emery sale così al 3° posto con 33 punti, alle spalle di Arsenal (36) e City (34).