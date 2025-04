Premier League, i risultati della 33ª giornata: il Manchester City fatica ma vince, l’Aston Villa dimentica l’eliminazione dalla Champions

L‘Aston Villa, dopo l’eliminazione dalla Champions League, si rigetta sulla Premier League e cancella la delusione con un netto 4-1 sul Newcastle. Una vittoria che rilancia le ambizioni della squadra di Emery, che vuole riesserci il prossimo anno in Champions. Così come il Manchester City, che fatica, ma batte l’Everton nel finale con i gol di O’Reilly e Kovacic. Buona vittoria del Brentford sul Brighton, mentre solo pari in West Ham Southampton e Crystal Palace Bournemouth.

Brentford-Brighton 4-2 (9′ Mbeumo, 45+3′ Welbeck [Bri], 48′ Mbeumo, 58′ Wissa, 81′ Mitoma [Bri], 90+5′ Norgaard)

West Ham-Southampton 1-1 (47′ Bowen, 90+3′ Ugochukwu)

Everton-Manchester City 0-2 (84′ O’Reilly, 90+2′ Kovacic)

Crystal Palace-Bournemouth 0-0

Aston Villa-Newcastle 4-1 (1′ Watkins, 18′ Schar [N], 64′ Maatsen, 73′ Burn aut., 75′ Onana)