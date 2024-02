Premier League, i risultati: manita Arsenal, perde il Tottenham

Cinque le gare delle 16:00 conclude poco fa in Inghilterra: pareggio del Newcastle, all’ora di pranzo ha vinto il Liverpool

Triplice fischio sulle partite delle 16:00 in Premier League. Prima di queste, c’è stato il successo del Liverpool sul campo del Brentford per 4-1 alle 13:30, che però non sorride dal punto di vista dell’infermeria: grave l’infortunio di Diogo Jota, uscito in barella.

L’Arsenal schianta il Burnley 5-0 grazie ai gol di Odegaard, Trossard, Havertz e la doppietta di Saka, uno su rigore. Si ferma a sorpresa il Tottenham in casa contro il Wolverhampton dove non basta Kulusevski nella sconfitta per 2-1. Pareggio per 2-2 del Newcastle con il Borunemouth, colpo del super Aston Villa col Fulham: 2-1 e quarto posto staccando il Tottenham. Bene anche il Nottingham che piega il West Ham per 2-0.