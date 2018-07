Dove vedere la presentazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus in diretta streaming: luogo, data ed orario dell’evento. Ecco tutte le info sull’arrivo di CR7 in bianconero

Sarà probabilmente uno dei più grandi eventi mediatici della storia del calcio: la presentazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Un evento che – come logicamente si possa pensare – non sarà minimamente trascurato, sin nei dettagli, dalla società bianconera e da tutte le tv italiane e, perché no, del mondo. Cristiano Ronaldo verrà presentato allora in pompa magna direttamente all’Allianz Stadium e ci sono già data ed orario: lunedì 16 luglio 2018 alle ore 21. L’attaccante portoghese, prelevato dal Real Madrid per oltre cento milioni di euro, sbarcherà all’aeroporto di Torino Caselle in mattinata per sottoporsi poi successivamente alle visite mediche di rito presso il nuovo centro sportivo bianconero alla Continassa. Poco dopo sarà il momento delle formalità (probabilmente presso la sala stampa dell’Allianz Stadium, davanti a giornalisti e fotografi) con la firma del contratto alla presenza del presidente bianconero Andrea Agnelli, che lo aveva raggiunto in Grecia (leggi anche: CALCIOMERCATO: RONALDO-JUVENTUS, I RETROSCENA) e del direttore generale Beppe Marotta.

In serata appunto, verso le 21, in uno Juventus Stadium che si annuncia gremito più che mai, Ronaldo verrà presentato ai tifosi e ai giornalisti di tutto il mondo con la maglia numero 7 bianconera indosso. C’è ancora riserbo sui dettagli della presentazione, che però verrà trasmessa in diretta in tv ed in streaming: di sicuro Sky Sport 24 (canale 200 e 250 in HD del decoder Sky) seguirà l’evento, così come anche Premium Sport (canale 374 del digitale terrestre) e Rai Sport (canale 21 e in HD 121 del digitale terrestre) dovrebbero rendere conto di ciò che succederà tramite lanci in diretta. Non è tutto però, perché la presentazione di CR7 alla Juventus sarà seguita anche in streaming per pc, smartphone e tablet tramite piattaforme social bianconere Youtube, Twitter, Facebook e Instagram.