Contrariamente a quanto si pensasse, non ci sarà nessun evento all’Allianz Stadium – 12 luglio ore 15.20

Nonostante il peso dell’acquisto, Cristiano Ronaldo verrà presentato in una classifica conferenza stampa con i giornalisti dentro le mura dell’Allianz Arena. Annullato quindi l’evento pubblico in programma allo stadio, i tifosi per vedere il loro nuovo idolo dovranno aspettare le ultime amichevoli estive o, al più tardi, la prima partita di campionato della Juventus in programma il 18 agosto.

Tutto sulla presentazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Data, orario, luogo, costi del biglietto: le ultimissime notizie e gli aggiornamenti

Ancora qualche giorno e il popolo juventino potrà riversare tutto il suo affetto su Cristiano Ronaldo. La Ronaldo-mania è già iniziata e lo si è visto bene negli store bianconeri, sia online che fisici, letteralmente presi d’assalto: già finite le lettere per la maglia di CR7 a Torino, venduta una maglia di Cristiano al minuto nello store di Milano, store online in tilt per quasi 24 ore (ha ripreso a funzionare ieri nel tardo pomeriggio). Insomma, è già cristiano Ronaldo-mania! Quando verrà presentato Cristiano Ronaldo alla Juventus? L’attesa sta per terminare perché il fenomeno portoghese lascerà la Grecia, sede delle sue vacanze, per volare in Italia nella giornata di lunedì. Primo contatto con la città, bagno di folla oceanica e presentazione hollywoodiana.

Presentazione Cristiano Ronaldo Juve all’Allianz Stadium: orario, data e biglietti

Cristiano Ronaldo verrà presentato lunedì 16 luglio alle ore 21:00 presso l’Allianz Stadium. Uno show unico, un momento incredibile. Previsto naturalmente il tutto esaurito con tantissimi tifosi che resteranno all’esterno dello stadio. La Juve ha previsto un biglietto con costo d’ingresso simbolico che varia tra i 5,00 e i 15,00 euro con gadget ed omaggi vari inclusi con il costo d’ingresso, con agevolazioni per gli abbonati e con prenotazione anticipata sul sito. Il programma non è stato definito per intero, nuove riunioni si terranno nelle prossime ore frenetiche coinvolgendo le forze dell’ordine. Comunque, verrà approntato un piano speciale per un evento storico. Per la prima volta l’Allianz Stadium verrà aperto per un solo giocatore. Pronto un evento memorabile con giochi di luci, inquadrature dall’alto, forse un deejay di fama internazionale (si parla di Giorgio Moroder). Cristiano dovrebbe sbarcare a Torino lunedì mattina a Caselle. Poi visite mediche e probabile visita alla Continassa e conferenza stampa di presentazione. In serata il clou con la presentazione allo Stadium. Il portoghese potrebbe andare via già in serata ma alcuni parlano di un albergo lussuoso in centro già prenotato.