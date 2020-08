Presidenti di calcio più ricchi: Commisso primo, Zhang e Agnelli…

Uno studio ha analizzato il patrimonio dei presidenti delle squadre di calcio: molte sorprese in Serie A, con Agnelli indietro

Rocco Commisso è il presidente più ricco di Serie A, secondo il Bloomberg Billionaire Index. Lo studio ha rivelato che è il presidente della Fiorentina il paperone della Serie A con un patrimonio di 9,5 miliardi di dollari.

Come riportato da Calcio e Finanza, al secondo posto c’è Zhang Jindong, con un patrimonio stimato in 7,52 miliardi, cui fa capo il controllo dell’Inter. Terzo l’ex presidente del Milan (oggi proprietario del Monza), Silvio Berlusconi, 278° con un patrimonio stimato in 7,05 miliardi di dollari.

Nella classifica stilata da Bloomberg dei 500 uomini più ricchi del globo non figura invece alcun rappresentante della famiglia Elkann/Agnelli, cui fa capo il controllo della Juventus. Ma nemmeno il numero uno del fondo Elliott, Paul Singer, attualmente azionista di controllo del Milan.