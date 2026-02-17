Probabili formazioni Borussia Dortmund Atalanta: idee chiare per Palladino, sta pensando a questo undici per disinnescare il ‘muro giallo’. Ultimissime

Probabili formazioni Borussia Dortmund Atalanta: le possibili scelte di Palladino per l’andata dei playoff di Champions League

Tra le partite di oggi dei playoff di Champions c’è Borussia Dortmund Atalanta. È la notte della verità. Questa sera, alle ore 21:00, i nerazzurri scendono in campo al Signal Iduna Park in una sfida affascinante e terribile contro il celebre “Muro Giallo”, tappa fondamentale per proseguire il sogno europeo dopo aver chiuso la League Phase con 13 punti, due in più proprio dei tedeschi (giunti 17esimi).

Il momento: tedeschi on fire, Palladino cerca il blitz

La missione per la squadra di Raffaele Palladino non sarà semplice. Il Dortmund arriva all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo: secondi in Bundesliga e reduci da una striscia impressionante di 6 vittorie consecutive. L’Atalanta dovrà essere perfetta per portare a casa un risultato positivo in vista del ritorno, previsto per il 25 febbraio alle 18:45 nella cornice casalinga della New Balance Arena.

Le probabili formazioni: Scamacca terminale offensivo

In attesa del fischio d’inizio dell’arbitro olandese Serdar Gözübüyük, le scelte di formazione sembrano delineate. Palladino conferma il suo 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Marco Carnesecchi. La diga difensiva sarà composta dal talento cristallino di Giorgio Scalvini, dalla fisicità dello svedese Isak Hien e dall’esperienza del veterano Berat Djimsiti.

A centrocampo, la cerniera sarà formata dall’inossidabile capitano Marten de Roon e dal dinamismo brasiliano di Éderson. Sulle corsie esterne, spazio alla corsa di Davide Zappacosta a destra e a Bernasconi a sinistra. Sulla trequarti, il compito di inventare calcio spetterà alla coppia formata da Nicola Zalewski e Mario Pašalić, a supporto dell’unica punta Gianluca Scamacca.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Éderson, Bernasconi; Pašalić, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

Per vedere la Champions in TV basta abbonarsi a NOW: in questo momento l’abbonamento annuale è in sconto al prezzo di 19,99€ al mese. In alternativa, si può optare per quello mensile a 29,99€ al mese.