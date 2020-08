Probabili formazioni Lipsia-PSG: Mbappé dal 1′, Dani Olmo titolare

Probabili formazioni Lipsia-PSG, è arrivato il momento della prima semifinale di Champions League. Ecco le probabili scelte

Dentro o fuori, tutto o niente. primo atto delle semifinali di Champions League, con la sfida tra Lipsia e Paris Saint-Germain. I tedeschi vogliono assolutamente provare un’impresa storiCa per poter arrivare in finale, mentre i parigini sanno benissimo qual è l’opportunità che hanno per poter portare la coppa a casa. Sarà una partita emozionante, tutta da vivere.

COME ARRIVA IL LIPSIA – La vittoria contro l’Atletico Madrid ha dato fiducia agli uomini di Nagelsmann che recuperano anche alcuni elementi chiave: si va verso la conferma del 3-4-3 con Dani Olmo, Poulsen e Nkunku a comporre il tridente offensivo.

COME ARRIVA IL PSG – Keylor Navas non sarà a disposizione, Gueye, Verratti e Kurzawa sono in dubbio. Tuchel dovrà fare i conti con le assenze, ma recupera dal primo minuto Mbappé. Il francese giocherà al fianco di Icardi, con Neymar e Di Maria sulle corsie esterne.

Probabili formazioni Lipsia-PSG

Lipsia (3-4-3): Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Kampl, Sabitzer, Angeliño; Olmo, Poulsen, Nkunku.

Allenatore: Julian Nagelsmann

Paris Saint-Germain(4-4-2): Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Di María, Marquinhos, Paredes, Neymar; Mbappé, Icardi.

Allenatore: Thomas Tuchel