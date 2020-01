Protti svela: «Nel 1996 potevo andare all’Inter ma Zamorano fece saltare tutto»

Igor Protti ha rivelato un retroscena di mercato che nel 1996 poteva portarlo all’Inter. Ecco cosa ha detto l’ex bomber

Igor Protti ha svelato un retroscena di mercato che l’ha visto protagonista nel 1996, quando poteva approdare all‘Inter. Ecco cosa ha detto l’ex capitano del Livorno negli studi di SkySport.

«Con l’Inter avevo già raggiunto l’accordo, con tanto di carte firmate. Ma c’era una clausola morale: l’Inter avrebbe depositato il mio contratto solo dopo la cessione di Zamorano, che era lì dall’anno precedente e non aveva fatto molto bene, quindi il club pensava di venderlo. Il mercato andava avanti e Zamorano non andava via: alla fine è rimasto lì e a quel punto abbiamo deciso di cambiare strada»