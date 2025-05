PSG Inter, raddoppio dei parigini: contropiede letale chiuso da Doué – VIDEO

PSG Inter, raddoppio dei parigini: contropiede perfetto iniziato da Kvara e concluso in rete da Doué – VIDEO

Raddoppio del PSG contro l’Inter che mette in discesa la finale di Champions League per i parigini.

🚨🇪🇺 GOAL | PSG 2-0 Inter | Désiré Doué DESIRE DOUE DOUBLES THE LEAD FOR PSG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/tTlK6H6Iu6 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) May 31, 2025

Al 21’, il Paris Saint-Germain colpisce in ripartenza con un’azione fulminea. Tutto nasce da un recupero intelligente di Kvaratskhelia, che evita il corner e dà il via alla manovra con una giocata rapida. Il georgiano serve subito Dembélé, bravo ad allargare il gioco per il numero 14, Doué, lanciato sulla corsia. L’esterno francese entra in area e calcia con decisione, trovando una deviazione sfortunata di Dimarco che spiazza Sommer e porta il PSG in vantaggio. Un’azione letale nata da una situazione difensiva e trasformata in gol in pochi secondi.