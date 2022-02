Psg, si pensa a Paratici per la prossima stagione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Psg sta valutando la posizione di Leonardo e intanto pensa al futuro: occhi su Paratici, ex Juve e ora al Tottenham

Non solo campo, ma il prossimo mercato potrebbe interessare anche alcuni dirigenti. Il Psg starebbe valutando la posizione di Leonardo e non è detto che in estate possa esserci la separazione.

Intanto i parigini guardano al futuro: l’idea è quella di Paratici, ex Juventus e ora al Tottenham. Potrebbe essere una mossa importante visto il grande lavoro in dirigenza dell’ex bianconero. Lo riporta Foot Mercato.