Psg Lewandowski, i parigini ci provano per l’attaccante polacco: i dettagli

Non solo Scamacca, il Psg vuole anche Lewandowski per l’attacco: a 50 milioni potrebbe convincere il Bayern

Il Barcellona tentenna e il Psg prova il sorpasso per Lewandowski. Non solo Scamacca, i parigini ci provano anche per il polacco.

L’idea dei francesi è quella di arrivare alla cifra richiesta dal Bayern, ovvero i 50 milioni. Poi conterà molto la volontà del giocatore che al momento preferisce l’ipotesi spagnola. Lo scrive il Corriere dello Sport.