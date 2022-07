Psg Scamacca, oggi l’incontro con gli agenti: le ultime

Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per Scamacca al Psg: i parigini incontreranno l’agente Lucci

Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per Scamacca al Psg: i parigini incontreranno l’agente Lucci per capire come muoversi con il Sassuolo.

La richiesta dei neroverdi è di 50 milioni, mentre i francesi sono arrivati a offrire 40 più bonus. Ancora non basta, ma la chiacchierata con l’agente potrebbe cambiare le carte in tavola e far limare la distanza tra i club. Lo scrive Gianluca Di Marzio.