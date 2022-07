Sassuolo, presentate le nuove maglie per la stagione 2022/23

Il Sassuolo presenta la maglia per la stagione 2022/23, prodotte sempre dalla Puma: Domenico Berardi tra i testimonial

Il Sassuolo ha presentato le maglie che i neroverdi vestiranno la prossima stagione e realizzato da Puma. Tra i testimonial della nuova maglia, il Sassuolo ha scelto Berardi, una scelta che potrebbe spegnere le voci di mercato attorno all’esterno.

Ispirato al concept “Made With Style” che ha l’obiettivo di rendere la maglia un simbolo di passione e appartenenza per i tifosi, da indossare non solo in campo ma in qualsiasi occasione con orgoglio. La nuova maglia dalla vestibilità regular combina tessuti in 100% poliestere riciclato con l’avanzata tecnologia di termoregolazione PUMA dryCELL, un sistema di gestione dell’umidità migliorato che assicura la perfetta temperatura corporea. Combinata a un design senza cuciture, la maglia offre le ultime novità in termini di vestibilità per garantire prestazioni ottimali e una struttura jacquard ultraleggera nella parte posteriore per migliorare la traspirabilità durante le prestazioni intense.