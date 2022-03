PSG, Marquinhos al miele su Ramos: «Mentalmente è molto forte. In allenamento si vede la sua voglia di tornare in forma»

Il capitano del Paris Saint-Germain Marquinhos ha parlato del suo compagno di squadra Sergio Ramos ai microfoni di Prime Video. Ecco le sue dichiarazioni.

SULL’ASSENZA DI SERGIO RAMOS – «È un peccato. Come difensore l’ho sempre ammirato, vorrei giocare al suo fianco come ho già fatto con altri grandi difensori. Dobbiamo concentrarci sul farlo tornare prima possibile, mentalmente è molto, molto forte. In allenamento vediamo quanta voglia abbia di rimettersi in forma per aiutare la squadra in questi momenti chiave della stagione».