PSG, Marquinhos: «Diciamo a Mbappé di restare, la sua decisione…». Le parole del centrale brasiliano

Marquinhos, difensore del PSG, ha parlato così a Telefoot del futuro di Kylian Mbappé.

Le sue parole: «È uno dei più grandi giocatori nella storia del PSG. È in scadenza di contratto, è in un momento decisivo della sua vita. Ovviamente gli viene detto di restare. È un giocatore molto importante per noi, lo sente in campo, in ogni partita. Non so quale sia la sua decisione, ma cerchiamo di sfruttarla al meglio. E proviamo raggiungere i nostri obiettivi fino alla fine della stagione. E poi vedremo».