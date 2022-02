PSG Real Madrid, Beckham: «Match tra due istituzioni del calcio»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il doppio ex Beckham ha parlato del match di Champions League tra PSG e Real Madrid

David Beckham, doppio ex di PSG e Real Madrid, in una intervista ai canali ufficiali del club parigino ha parlato del match di questa sera valevole per gli ottavi di Champions League.

ISTITUZIONI – «Possiamo aspettarci una partita molto offensiva. Due grandi istituzioni si daranno battaglia, due delle squadre più emozionanti in circolazione al momento. Qualunque cosa accada, quando guardi due squadre come PSG e Real, sai che sarà molto eccitante per i tifosi. Se confronti le due squadre, sono entrambe le migliori del loro campionato, con due grandi allenatori e ottimi giocatori».

PSG – «Ho visto che Ramos aveva segnato il suo primo gol e sono stato davvero contento per lui. Ha avuto momenti difficili con il suo infortunio. Ci sono anche Kylian, Neymar, tutti questi top player. E poi ovviamente Leo messi, senza dubbio uno dei migliori giocatori nella storia della sport. Io ho solo bei ricordi della mia vita quando ero qui e giocavo per il PSG. Dal momento in cui ho messo piede allo stadio, in questa città, mi sono sentito come se fossi già qui da 15 o 20 anni, perché il PSG è una famiglia».