PSG, Tuchel: «Voglio un terzino. Futuro? Non posso offrirmi il contratto»

Thomas Tuchel, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Ligue 1 contro il Lens.

FUTURO – «Non posso offrire a me stesso il contratto. Lavoro per il club. Sono qui per creare una squadra forte, fare un passo in avanti. Poi si discute, non si discute, non cambia nulla».

CALCIOMERCATO – «Non è un segreto, sì. La differenza tra la mia prima e seconda stagione è stata l’ampiezza della rosa. L’anno scorso abbiamo avuto molti giocatori affidabili: di più numericamente e giocatori più affidabili. Questa è la base per avere concorrenza e alternative. Contro il Real Madrid non avevamo Mbappé, Neymar o Cavani? Abbiamo giocato con Icardi, Di Maria e Sarabia e abbiamo vinto 3-0. Camavinga? Mi piacerebbe, naturalmente. Ma non posso parlare di altri giocatori. È uno dei migliori della Ligue 1 e ha un grande futuro. Giocherà la Champions e questo non è il gioco del Monopoly. Comunque non potrei dire di no».

VERRATTI – «Non è al 100% ma è pronto a giocare. Magari non per 90 minuti. Ho ancora dei dubbi sul fatto che possa essere in condizione di giocare una partita intera».