PSG, Verratti: «Siamo fiduciosi, niente è perduto»

Le parole di Marco Verratti in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco

Marco Verratti ha parlato in conferenza in vista della partita di domani di Champions League del PSG contro il Bayern Monaco, in cui i parigini sono chiamati a ribaltare la sconfitta subita nella partita di andata. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Abbiamo perso 1-0 all’andata in casa, ma resta tutto da giocare e la gara è molto importante. Servirà una grande partita contro una grande squadra, ma siamo fiduciosi e pronti. Ci siamo parlati dopo la sconfitta dell’andata ed abbiamo vinto 3 partite su 3. Abbiamo ritrovato fiducia e orientamento, ma domani dovremo essere al 100% e dimostrare di essere forti».

COME SI VINCE – «Conosciamo le nostre qualità, i nostri giocatori hanno un grande carattere e una grande personalità. La Champions si gioca sui piccoli dettagli, per le altre incontrarci non è facile. Potrebbe essere benissimo una finale quella di domani, spero davvero di fare una gran partita e di non aver rimpianti dopo».

MBAPPÉ – «Kylian è Kylian. Siamo fortunati ad averlo qui, ha grande personalità ed abbiamo bisogno di giocatori come lui. Siamo fiduciosi, niente è perduto, stiamo giocando per qualcosa di grande e ci piace avere sempre quella pressione lì delle grandi partite. Sono sicuro che daremo il massimo».

COME STA FISICAMENTE – «Gennaio è stato duro, come luglio senza disputare il Mondiale… Avevamo perso il ritmo, ho avuto un infortunio, ma oggi sto molto bene e riesco a trovarmi bene con i compagni e con il modulo».