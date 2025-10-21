Napoli News
PSV Napoli dove vederla: ecco dove seguire il match di Champions League in tv o in streaming: i dettagli
PSV Napoli: ecco dove guardare in diretta la sfida di Champions League 2025/2026 in programma questa sera
Il Napoli vuole dare continuità al successo ottenuto contro lo Sporting, ma sulla sua strada trova un avversario insidioso: il PSV. Dopo la sconfitta in campionato sul campo del Torino, gli uomini di Antonio Conte cercano conferme in Champions League, reduci dal ko all’esordio contro il Manchester City e dal riscatto con i portoghesi.
Il PSV, protagonista in Eredivisie nella lotta al titolo, non ha iniziato al meglio la Fase Campionato europea: prima il pesante 1-3 interno con l’Union Saint-Gilloise, poi il pareggio (1-1) in casa del Bayer Leverkusen.
La sfida avrà un sapore particolare per Noa Lang, passato in estate proprio dal PSV al Napoli: l’esterno olandese tornerà da ex al Philips Stadion, deciso a lasciare il segno davanti al suo vecchio pubblico.
DOVE VEDERE LA SFIDA
- Diretta TV: Sky Sport Calcio, Sky Sport 253
- Streaming: Sky Go, NOW
