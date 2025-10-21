PSV Napoli, tensione nella notte: scontri fra le tifoserie. 180 tifosi partenopei finiti in manette con accuse pesanti: la ricostruzione della polizia

PSV Napoli, alta tensione a Eindhoven prima della sfida di Champions League. Diversi tifosi partenopei sono stati arrestati

Cresce la tensione in Olanda in vista della partita di Champions League PSV Napoli, in programma questa sera allo stadio Philips di Eindhoven. La vigilia del match è stata infatti segnata da gravi episodi di disordine nel centro cittadino, dove circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati dalla polizia olandese. Secondo quanto riportano i principali media dei Paesi Bassi, l’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per sedare comportamenti considerati “pericolosi e provocatori”, che avrebbero messo a rischio la sicurezza pubblica.

Le autorità locali, in particolare la polizia di Eindhoven, hanno spiegato che gli arresti sono avvenuti tra la serata di ieri e la notte, quando gruppi di sostenitori partenopei si sono radunati nelle vie centrali della città. L’agenzia di stampa Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) riferisce che i tifosi del Napoli avrebbero lanciato oggetti e acceso fumogeni, causando momenti di tensione con la popolazione locale e con altri gruppi di ultras.

Non solo sostenitori italiani, però: anche quattro tifosi del PSV Eindhoven sono stati fermati per motivi analoghi. Gli incidenti si sono verificati in diverse zone della città, ma soprattutto nelle aree adiacenti ai locali e ai punti di ritrovo dei tifosi, dove la situazione è rapidamente degenerata.

La polizia olandese ha rafforzato il dispositivo di sicurezza in vista della partita PSV Napoli, che rappresenta una sfida cruciale per la terza giornata della fase a gironi della Champions League. L’incontro è particolarmente atteso, non solo per l’importanza sportiva, ma anche per il clima di rivalità acceso tra le due tifoserie.

Le autorità municipali di Eindhoven hanno chiesto ai cittadini di evitare il centro città nelle ore precedenti al match e hanno invitato i tifosi a mantenere un comportamento rispettoso. La prefettura ha inoltre disposto controlli più severi agli ingressi dello stadio, con misure volte a impedire l’introduzione di alcolici, fumogeni e altri materiali pericolosi.

Nonostante l'allerta, le squadre di PSV e Napoli si preparano a concentrarsi sul campo: i padroni di casa cercano punti fondamentali per continuare la corsa agli ottavi, mentre il Napoli vuole confermare la propria crescita europea. La speranza è che il calcio, e non gli incidenti, torni protagonista della serata olandese.