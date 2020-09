Pulgar sorride: «Finalmente guarito dal Covid. Non abbassate la guardia»

Erick Pulgar ha confermato tramite i propri canali social di essere guarito dal COVID-19: il messaggio del cileno

«Finalmente posso confermarvi che mi hanno dato il via libera dopo il Coronavirus. Sono stati giorni di grande attenzione, vi ringrazio tutti per i vostri messaggi di sostegno. Sono felice di poter tornare agli allenamenti con la Fiorentina e a giocare per dare tutto. Per favore non abbassate la guardia, usate sempre la mascherina».