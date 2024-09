Pulisic: «A volte sembra che non riusciamo a mantenere lo SLANCIO; iniziare COSI’ É DURA. DERBY? Dovremo essere pronti a lottare»

Le parole di Christian Pulisic, centrocampista del Milan, dopo la sconfitta subita dai rossoneri contro il Liverpool in Champions League

Christian Pulisic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Milan contro il Liverpool in Champions League. Di seguito le sue parole.

LA CONTESTAZIONE DEI TIFOSI – «E’ un altro brutto risultato per noi dobbiamo trovare soluzioni e migliorare. Sicuramente vogliamo vincere delle partite».

L’ANALISI – «In certi momenti le energie le abbiamo avute. Devo rivedere la partita, sembra che non riusciamo a mantenere lo slancio e a tenere palla nella metà campo avversaria. Loro ci hanno reso la vita difficile oggi».

AVVIO COMPLICATO – «E’ un inizio difficile per noi, non siamo contenti per questo. Dobbiamo migliorare le cose. E’ necessario migliorare».

DERBY CON L’INTER – «Ovviamente è una grande partita, dobbiamo essere pronti per lottare e dare tutto. Dobbiamo dare una svolta alla situazione, abbiamo una grande occasione per farlo».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM