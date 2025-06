Pulisic salta i prossimi impegni degli USA, Chris Richarda: «Un’occasione per trovare nuovi leader»

Christian Pulisic salterà i prossimi impegni della nazionale statunitense: secondo il difensore Chris Richards è una possibilità per la squadra

Secondo quanto riportato da CBS Sports Golazo America, il difensore del Crystal Palace Chris Richards ha commentato l’assenza di Christian Pulisic, stella del Milan e capitano della nazionale statunitense, in vista della Gold Cup 2025. Richards ha sottolineato come questa situazione rappresenti un’opportunità preziosa non solo per lui, ma per l’intero gruppo, chiamato a colmare il vuoto lasciato da una figura chiave sia in campo che nello spogliatoio. La leadership, ha fatto intendere, dovrà ora emergere in forme nuove, distribuite tra più elementi del gruppo. Di seguito le sue parole.

PULISIC – «Sì, come è stato detto, è un’occasione per me per farmi avanti, una cosa su Christian è che non è un leader vocale, ma uno che guida con l’esempio. Quindi penso che questa sia una chance non solo per me, ma per tutti, per fare un passo avanti, che sia con le prestazioni o con le parole».

LEADERSHIP – «So che molti di noi sono pronti e disponibili ad assumersi questo ruolo. Personalmente, è qualcosa che vorrei fare. Come ho detto, Christian ha lasciato un vuoto, ma credo che ci siano molti ragazzi qui pronti a riempirlo».