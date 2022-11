Qatar 2022, Cafù: «Vinicius jr. deve molto ad Ancelotti»

Qatar 2022, l’ex terzino brasiliano Cafù ha parlato della Nazionale verdeoro e di una delle sue stelle: Vinicius jr.

Bandiera del Brasile, uno dei terzini più forti di tutti i tempi, Cafù ha raccontato a La Gazzetta dello Sport di non essersi mai preoccupato del tabellone del Mondiale: «Me ne fregavo. Erano e sono gli altri a doversi preoccupare del Brasile».

Aggiungendo quanto una delle stelle a disposizione di Tite, Vinicius jr., debba ad Ancelotti che lo allena nel Real Madrid: «Moltissimo. É incredibile come Carlo sia bravo a far crescere i giovani. Ha fatto capire a Vinicius come giocare: non da solo, ma per la squadra».