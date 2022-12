Qatar 2022, con la Francia c’era un rigore per il Marocco?

Edmondo Pinna ha analizzato tutti gli episodi accaduti in Francia Marocco. C’era un rigore a favore della nazionale africana?

Duro attacco del Corriere dello Sport a firma del moviolista Edmondo Pinna, che a differenza del commento di Lele Adani e Claudio Marchisio innocentisti, giudica da rigore un episodio del primo tempo: «l’intervento di Theo Hernandez ai danni di Boufal: rigore (quasi, mah…) per tutti, non per Ramos che anzi, per dare forza ad una decisione sbagliata (è una tecnica arbitrale vecchia come il calcio) ha ammonito il giocatore del Marocco. Perché in area della Francia (punteggio di 1-0) Theo Hernandez entra in scivolata, tocca con la sinistra il pallone, ma con la destra molto larga colpisce netto la gamba di Boufal, che non allarga, non si sposta, non fa nulla per favorire il contatto. Un chiaro ed evidente errore, altroché, che avrebbe dovuto coinvolgere anche il canadese (sì, canadese) Fischer. Rimasto zitto. Colpevole, lui, come l’arbitro».