Qualificazioni alle coppe europee: il comunicato dell’UEFA

Le modalità di qualificazione alle prossime coppe europee non cambieranno: il comunicato ufficiale dell’UEFA

La UEFA ha chiarito tramite un comunicato ufficiale le modalità di qualificazione alle prossime coppe europee, tra campionati attualmente sospesi e altri definitivamente annullati.

«Per quanto riguarda il modo in cui sono state riportate alcune citazioni in un’intervista a beIN, la UEFA desidera chiarire che il presidente Ceferin ha affermato che i club delle leghe che sono stati abbandonati in questa stagione dovrebbero essere ancora pronti a giocare i turni di qualificazione per il prossimo stagione. Secondo l’elenco di accesso corrente. Non ha menzionato né accennato a nessuna modifica all’elenco di accesso alle competizioni UEFA per club».