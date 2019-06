Qualificazioni Euro2020: sogno Ucraina, Serbia e Portogallo in difficoltà

Qualificazioni Euro2020: Irlanda del Nord e Ucraina da sogno, in pericolo il pass per la Serbia ed il Portogallo

In una prima fase delle qualificazioni ad Euro2020 che sta rispettando le gerarchie del vecchio continente, c’è una sorpresa dietro l’angolo. E risponde al nome dell’Ucraina, capolista solitaria nel proprio girone con 10 punti in quattro gare. Lo stesso girone, però, di Serbia (4 punti in 3 partite) e Portogallo (2 in 2): una delle due favorite deve iniziare a mettere in preventivo qualche forca caudina.

Quella che dovrebbe accuratamente evitare l’Irlanda del Nord, splendida protagonista nel raggruppamento della Germania. Le due realtà, che non si sono ancora incrociate, veleggiano entrambe a punteggio pieno. Con la matricola che vanta un ruolino pari a quello dell’Italia: quattro su quattro.