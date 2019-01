Quando gioca la Serie A: la data della ripresa del campionato

Il campionato di Serie A rimarrà fermo per circa tre settimane. La prima giornata del girone di ritorno prenderà il via sabato 19 gennaio

La Serie A si è fermata per concedere alle società ed ai calciatori una piccola sosta per rifiatare e ricaricare le energie. Il girone di andata si è chiuso con la Juventus in testa alla classifica e Campione d’inverno con 53 punti conquistati su 57 disponibili. Un dominio assoluto quello della formazione bianconera che ha concesso solo le briciole agli avversari con 17 vittorie e 2 pareggi su 19 gare ed un distacco dal Napoli secondo di 9 punti. Adesso per rivedere le squadre in campo bisognerà attendere sabato 19 gennaio quando prenderà il via la 20ª giornata, la prima del girone di ritorno, che sarà spalmata in tre giorni. Juventus e Milan dovranno però tornare prima dalle vacanze per disputare mercoledì 16 gennaio la Supercoppa italiana a Gedda, in Arabia Saudita.

