Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo con il Real Madrid? Ogni anno serve il pallottoliere per contare le reti realizzate dal fenomeno portoghese. CR7 ha disputato ancora una volta una grandissima stagione ed è pronto a sfidare Leo Messi nella conquista del Pallone d’Oro (al momento CR7 e La Pulce sono in perfetta parità, 5 contro 5). Il numero 7 del Real Madrid ha un’età biologica di 23 anni e lo dimostrano i suoi numeri in campo. Semplicemente sorprendente la continuità con la quale CR7 va in gol. «Con lui si parte sempre da 1-0 o 2-0» si mormora a Madrid e il modo di dire è certificato dai numeri impressionanti di Cristiano Ronaldo che è arrivato a quota 50 gol in stagione per l’ottavo anno consecutivo (comprese le reti segnate in Nazionale).

Cristiano Ronaldo nel 2017/2018 ha totalizzato 43 presenze e ha segnato 44 gol con la maglia del Real Madrid per un totale di 3.588 minuti, praticamente un gol ogni 82 minuti: M O S T R U O S O! Il fenomeno lusitano ha segnato in tutte le competizioni in cui è sceso in campo in questa stagione, eccezion fatta per la Supercoppa Europea (nella Coppa del Re non ha collezionato nemmeno un minuto). Cristiano Ronaldo ha segnato 44 gol con il Real Madrid, di cui 26 in campionato, 15 in Champions League (doppietta alla Juventus all’andata, un altro gol su rigore al ritorno, in gol per 10 turni consecutivi, si è fermato solo in semifinale contro il Bayern Monaco), 2 nel Mondiale per club, 1 in Supercoppa spagnola e 6 in Nazionale. Ha ancora un’altra gara per aumentare il suo bottino: la finale di Champions League con il Liverpool!

