Futuro Rabiot l’ex Juve ha DECISO e SORPRENDE: NON accetterà offerte da QUEL campionato

Futuro Rabiot l’ex Juventus ha DECISO in parte e SORPRENDE ancora: NON accetterà offerte da QUEL campionato. Le ULTIME

L’ex centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot ha deciso in parte il suo futuro. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’ex centrocampista della bianconero, non ha intenzione di accettare le proposte da club Turchi. Niente Galatasaray che sembrava forte sul francese. Rabiot rimane uno svincolato di lusso dopo aver rifiutato molte offerte in attesa di un top club europeo.

LA SITUAZIONE – «La posizione di Adrien Rabiot rimane la stessa: al momento non ha intenzione di accettare proposte dalla Turchia».