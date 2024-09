Rabiot Marsiglia, ecco il comunicato UFFICIALE, tutto fatto!

É fatta per Adrien Rabiot al Marsiglia! Il comunicato della società francese, dopo le visite mediche la firma con la squadra di De Zerbi

L’affare che potrebbe portare l’ex Juventus Rabiot al Marsiglia è in chiusura. Come riportato dal Marsiglia su X, è stato trovato l’accordo tra il centrocampista e il club francese per un contratto biennale. La telenovela dell’estate sull’ex bianconero sta per finire e nelle prossime ore il francese potrebbe già essere a Marsiglia.

L’Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐞𝐧 𝐑𝐚𝐛𝐢𝐨𝐭 pour la venue au club du milieu international français. Le joueur s’engagera avec l’OM sous réserve du résultat de la visite médicale. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 15, 2024

PAROLE – «L’Olympique Marsiglia comunica di aver raggiunto un accordo di principio con 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐞𝐧 𝐑𝐚𝐛𝐢𝐨𝐭 per l’arrivo del centrocampista della nazionale francese. Il giocatore si registrerà all’OM subordinatamente all’esito delle visite mediche».