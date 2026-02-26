Rabiot Milan, occhio alla diffida! L’idea di Allegri per preservarlo per il derby contro l’Inter: il piano d’utilizzo contro la Cremonese

Il conto alla rovescia per la tanto attesa stracittadina milanese è ufficialmente iniziato, ma per il Milan la strada verso la sfida più sentita dell’anno passa da una pericolosa trasferta contro la Cremonese. Oltre ai fondamentali punti in palio per la classifica, a preoccupare maggiormente lo staff tecnico in queste ore è la delicata gestione dei cartellini. La squadra presenta una folta lista di diffidati che mette i brividi in vista dell’imminente big match contro l’Inter.

Il nome più pesante monitorato dal giudice sportivo è senza dubbio quello di Adrien Rabiot. Secondo quanto riportato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il chiaro orientamento di Massimiliano Allegri è di non rinunciare al calciatore nel corso del prossimo turno. L’idea è di schierarlo regolarmente titolare allo stadio Zini, chiedendogli però una prova di estrema attenzione sul terreno di gioco. Al centrocampista saranno richiesti esclusivamente contrasti puliti e proteste totalmente azzerate nei confronti della direzione arbitrale.

Rabiot non è l’unico componente a rischiare pesantemente in questo momento cruciale. La complessa situazione disciplinare societaria coinvolge in prima persona anche altri tre elementi della formazione. Si tratta nello specifico di Youssouf Fofana, Alexis Saelemaekers e Athekame. Il rischio è decisamente concreto per tutti loro. Un’ammonizione nella partita di Cremona significherebbe una squalifica automatica per il turno seguente. Un’assenza forzata che peserebbe come un enorme macigno, considerando che tra il 7 e l’8 marzo è in programma il Derby della Madonnina.

Per la compagine milanista, presentarsi alla sfida contro i rivali nerazzurri senza pedine di grande spessore complicherebbe notevolmente i piani di rimonta in graduatoria. Massimiliano Allegri dovrà pesare in modo estremamente oculato tutti i potenziali rischi. L’allenatore è chiamato a decidere rapidamente se fidarsi in pieno della disciplina dei suoi uomini o se optare per un attento turnover conservativo, allo scopo di preservare l’integrità della rosa per l’appuntamento calcistico più importante dell’intera stagione.