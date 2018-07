Movimenti a centrocampo in casa Juventus. Pjanic potrebbe partire: Rabiot o Pogba potrebbero arrivare in bianconero

Assedio a Miralem Pjanic! Tre grandi club europei, ovvero Manchester City, Chelsea e Barcellona, sono pronti a bussare alle porte della Juventus per contendersi il centrocampista bosniaco. La Juve non vorrebbe privarsi del giocatore e lo stesso calciatore non ha chiesto di andare via ma tutto potrebbe cambiare in caso di offerta da 80-100 milioni di euro. I bianconeri hanno iniziato a guardarsi attorno e valutano diverse alternative: i primi nomi sul taccuino di Marotta e Paratici sono quelli di Adrien Rabiot e Paul Pogba.

La Juve dunque potrebbe avere un nuovo centrocampista francese in rosa. Per Pogba, naturalmente, si tratterebbe di un ritorno. L’ostacolo principale è legato al contratto da 13 milioni di euro a stagione percepito dal Polpo allo United ma Mino Raiola, suo agente, è già a lavoro per provare a risolvere la questione. Pogba non direbbe di no alla Juventus ma anche Adrien Rabiot non rifiuterebbe il passaggio in bianconero. Il centrocampista classe ’95 ha rifiutato il rinnovo con il PSG e potrebbe cambiare maglia. Il calciatore ha un solo anno di contratto e può andare via per 30-35 milioni: pronto il duello Juve-Barcellona.