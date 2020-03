Il mondo del calcio fa squadra per contrastare l’emergenza Coronavirus: ecco l’appello di Samir Handanovic – VIDEO

Il mondo del calcio fa squadra per contrastare l’emergenza Coronavirus. Sono tante le iniziative benefiche messe in atto dai club di Serie A e dai singoli giocatori o presidenti per rinforzare le strutture mediche del nostro paese.

Anche l’Inter ha messo in piedi una raccolta fondi per l’ospedale Sacco di Milano: il capitano dei nerazzurri, Samir Handanovic, ha fatto un appello ai suoi tifosi.