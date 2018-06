Telefonata di Spalletti per strappare il sì di Nainggolan. E ora la Roma non chiude a una sua cessione: le ultimissime

L’Inter è in pressing su Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è uno degli obiettivi di mercato del club nerazzurro. Il riscatto di Rafinha è sempre più difficile ma la prima scelta per la trequarti sembra essere proprio il belga della Roma. Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti, dopo aver autorizzato lo scambio Higuain-Icardi, avrebbe telefonato al centrocampista della Roma per chiedergli la disponibilità a un eventuale trasferimento in nerazzurro. Secondo Il Corriere dello Sport, la presenza di Luciano sulla panchina interista può essere la chiave al colpo di mercato dell’Inter.

Il belga può essere l’uomo decisivo in campo per il 4-2-3-1 di Luciano Spalletti. L’Inter tornerà in Champions League dopo 6 anni e dopo gli acquisti di de Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, punta anche sul Ninja per costruire una squadra all’altezza delle aspettative. Dopo quattro anni a Roma, se Radja andasse via, permetterebbe alla società di Pallotta di realizzare quasi una pura plusvalenza, anche se andasse via a una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. La Roma ha aperto alla cessione e chiede 40 milioni di euro per privarsi del belga: si può fare.