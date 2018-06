Si lavora allo scambio Higuain-Icardi tra Juventus e Inter. E’ arrivato il primo sì all’operazione: quello degli allenatori

Grandi affari di calciomercato tra Juventus e Inter? Continuano a tenere banco le voci di un possibile scambio Higuain-Icardi tra bianconeri e nerazzurri. Il Pipita nelle scorse ore ha aperto a un addio ma ha parlato di un possibile trasferimento in Premier League (ha giocato nella Liga e ora in Serie A e vorrebbe una nuova esperienza) ma la Juve lavora a un possibile e pazzo scambio con il collega Icardi. Secondo Tuttosport nelle ultime ore è arrivato il primo sì all’operazione, quello di Allegri e Spalletti.

I due allenatori avrebbero espresso parere positivo all’operazione. I due allenatori vedono degli aspetti positivi nell’operazione e non si opporrebbero: Luciano sarebbe felice di avere Gonzalo con sé e Max, a sua volta, sarebbe contento di allenare Maurito. L’operazione, che prevede anche un conguaglio da circa 50 milioni di euro nelle casse dell’Inter, è molto complicata ma non impossibile. La Juve continua a monitorare Robert Lewandowski (potrebbe offrire Higuain al Bayern Monaco) ma lavora anche per arrivare a Icardi. Restano ancora molti nodi da sciogliere come la possibile reazione dei tifosi o il conguaglio da offrire all’Inter ma intanto le due società continuano a parlarne, sfruttando anche i buoni rapporti tra Zhang e Agnelli.