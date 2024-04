Toloi su Liverpool Atalanta: «Nostro dovere affrontarli senza paura»

Le parole del difensore Rafael Toloi prima della sfida tra Liverpool Atalanta: motivazioni, stimoli e voglia di fare bene

Sui canali ufficiali della Dea, il capitano dell’Atalanta Rafael Toloi ha voluto parlare così della sfida contro il Liverpool.

«Nel 2020 perdemmo malamente in casa, ma ciò ci ha consentito di imparare e di vincere a Liverpool. Siamo stati perfetti, abbiamo vinto bene e sono sicuramente bellissimi ricordi non solo per noi, ma anche per i tifosi. E’ il nostro dovere affrontare questa partita nella maniera migliore possibile».