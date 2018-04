Tra musica, crostate e riscatto: Rafinha si è preso l’Inter ma il futuro non è scontato

Il centrocampista dell’Inter può essere riscattato dai nerazzurri ma non sarà semplice. Ecco il piano dell’Inter per confermare Rafinha

L’Inter ha scoperto Rafinha. Il brasiliano, arrivato in prestito con diritto di riscatto a 35 milioni più 3 di bonus legati alla qualificazione alla prossima Champions League, vorrebbe rimanere in nerazzurro e l’Inter vorrebbe trattenerlo. Il giocatore ex Barcellona si è adattato perfettamente al nostro calcio e all’interno del mondo nerazzurro e Spalletti sa di avere a disposizione un giocatore importante: con il brasiliano in campo l’Inter è più pericolosa, tiene di più il possesso palla ed effettua più passaggi nella trequarti avversaria.

Il giocatore adora la musica e le crostate e se non avesse fatto il calciatore probabilmente avrebbe fatto il musicista. Ieri il calciatore ha postato un video che lo ritrae, nel giorno di riposo, alle prese con degli esercizi per recuperare al meglio la forma. L’inter vorrebbe confermare il giocatore anche nella prossima stagione ma secondo La Gazzetta dello Sport non sarà semplice. Le diplomazie sono a lavoro ma la trattativa entrerà nel vivo solo a fine campionato. L’Inter chiede uno sconto per il riscatto oppure un nuovo prestito con diritto di riscatto alle stesse condizioni. Il Barcellona è un osso duro e non molla. La trattativa non sarà semplice.