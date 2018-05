L’Inter continua a pensare al riscatto di Rafinha. Il centrocampista del Barcellona può rimanere in nerazzurro: si muove Mazinho

L’Inter è alle prese con due incognite per il futuro: Joao Cancelo e Rafinha. Entrambi arrivati in prestito dalla Liga spagnola ed entrambi con la formula del prestito con diritto di riscatto a 35 milioni di euro (per il brasiliano sono in ballo anche 3 milioni di euro di bonus). Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Catalogna, l’Inter spinge per il riscatto di Rafinha e ad oggi la permanenza in nerazzurro è molto probabile.

Secondo Sport infatti, Mazinho, padre e rappresentante del giocatore, incontrerà i dirigenti del Barcellona per parlare del futuro di suo figlio. L’ex calciatore vuole chiarezza dal Barcellona e se il club blaugrana farà capire che non c’è più spazio nel Barça per Rafinha, Mazinho si muoverà di conseguenza, provando a chiedere uno sconto per la permanenza all’Inter. I nerazzurri, in alternativa, potrebbero rinnovare il prestito per un’altra stagione.