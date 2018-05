Inter, Cancelo si allontana: Kaderabek convince Ausilio

L’Inter può rinunciare a Joao Cancelo. I nerazzurri valutano già le alternative e pensano a Kaderabek: le ultimissime

L’Inter è alle prese con l’intricata vicenda Joao Cancelo. Il terzino destro portoghese è in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Il Valencia, club proprietario del cartellino, non vuole concedere sconti ai nerazzurri che dovranno versare l’importo entro il prossimo 30 maggio. Questo complica i piani nerazzurri: l’Inter è alle prese con i problemi legati al Fair Play Finanziario e inserire 35 milioni a bilancio, prima del 30 giugno, potrebbe rovinare i piani interisti. I nerazzurri non si perdono d’animo e valutano le alternative a Joao Cancelo. Una porta a Pavel Kaderabek, laterale destro della Repubblica Ceca e dell’Hoffenheim.

Il giocatore, nel mirino anche della Juventus, sarebbe stato seguito dagli scout nerazzurri nelle ultime settimana. Il giocatore può agire sia da terzino destro che da esterno d’attacco, proprio come il portoghese. I report degli osservatori dell’Inter sembrano essere ottimi. Kaderabek tra Nazionale, Sparta Praga ed Hoffenheim ha maturato esperienza internazionale, giocando anche in Champions League e in Europa League. Secondo Tuttosport il suo nome è in cima alla lista attuale. Il ds nerazzurro Ausilio valuta anche Sime Vrsaljko dell’Atletico Madrid. Il nome di Guillermo Varela non sembra trovare particolari riscontri.