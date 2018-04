Raiola dalla Roma: fatta per il rinnovo di Luca Pellegrini. Balotelli…

La Roma pensa al futuro di Luca Pellegrini: pronto il rinnovo. Ieri incontro con Raiola: si è parlato anche di Mario Balotelli. Le ultimissime notizie

Mino Raiola è stato ieri a Trigoria per definire il rinnovo di Luca Pellegrini, terzino sinistro di 19 anni di proprietà della Roma. Il giovane calciatore, considerato un importante prospetto, può andare via a parametro zero: l’accordo con i giallorossi scadrà a fine stagione e le voci sul suo futuro si rincorrono. La Roma non vuole perderlo e ha messo sul tavolo un progetto importante che sembra aver fatto breccia con il procuratore italo-olandese. Secondo La Gazzetta dello Sport ieri è stato definito l’accordo con Raiola per il rinnovo del 19enne Luca Pellegrini.

Nelle prossime settimane, salvo sorprese, dovrebbero arrivare firme e annuncio. Nell’incontro si è parlato anche di Mario Balotelli, offerto alla Roma anche a gennaio. Possibile che il procuratore abbia tentato di offrire nuovamente il suo attaccante che sogna il ritorno in Serie A ma la Roma in attacco ha due nodi da sbrogliare: Dzeko e Schick. Il primo è corteggiato dal Milan, il secondo potrebbe clamorosamente andare via in prestito oppure restare ma con le garanzie di una maglia da titolare. Prima i nodi da sciogliere, poi gli eventuali acquisti. Balotelli può attendere.